Coronavirus: Conte, continuare a rispettare regole, stiamo attraversando fase delicata

- Con la proroga delle misure restrittive al prossimo 13 aprile, per contenere la diffusione del Covid-19, "il messaggio da dare agli italiani è che il regime attuale di prescrizioni continua, dobbiamo continuare a rispettare le regole". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite questa sera di "Accordi & Disaccordi", sul Nove. "Stiamo attraversando una fase delicata, c’è un timido segnale di contenimento della curva epidemiologica, ma non dovremo abbassare la guardia", aggiunto. Per il premier, la proroga è fino al 13 aprile "perché confidiamo di poter entrare quanto prima in nuova fase dell'emergenza, quella in cui potremo convivere con la crisi". (Rin)