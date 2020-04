Coronavirus: Conte, non devo rimanere seduto sulla mia poltrona vita natural durante

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato di "non dover rimanere seduto su questa poltrona vita natural durante. Mi rimetto alle forze della maggioranza per una valutazione, quello che succederà vedremo". Il premier è intervenuto questa sera ad "Accordi & Disaccordi", sul Nove, in merito ad un eventuale esecutivo guidato da Mario Draghi, magari con il suo coinvolgimento, al termine della vicenda Covid-19. (Rin)