Coronavirus: da Bankitalia 2 milioni alla Sardegna per l'emergenza, Solinas ringrazia Visco

- La Banca d'Italia dona due milioni di euro alla Regione Sardegna per sostenere le attività per contrastare l'emergenza Covid. Lo ha comunicato stasera il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al presidente Christian Solinas, con una lettera. "Ringrazio il governatore Ignazio Visco per la sensibilità dimostrata nei confronti della Sardegna. Si tratta - dice Solinas - di un gesto significativo di solidarietà e vicinanza al popolo sardo. Un ringraziamento doveroso va anche al cavaliere del lavoro, Franco Argiolas, componente il Consiglio superiore di Banca d'Italia da nove anni, prestigioso imprenditore nel settore vitivinicolo, che si è fatto promotore dell'iniziativa presso l'Istituto bancario di via Nazionale". Sottolinea il valore dell'iniziativa anche l'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis, che coordina su delega del presidente Solinas le attività di Protezione civile. "E' un aiuto importante -sottolinea l'assessore - che ci consente di potenziare tutte le attività che in questa emergenza i nostri uomini e i volontari stanno mettendo in campo per garantire aiuto e sicurezza ai cittadini". (Rin)