Brasile: Corte suprema diffida governo, su coronavirus basta campagne contro quarantena

- Il giudice della Corte suprema brasiliana, Luis Roberto Barroso, ha vietato qualsiasi nuova campagna pubblicitaria del governo federale che non sia in linea con le raccomandazioni del ministero della Salute per combattere il coronavirus. Barroso ha accolto due ricorsi presentati dal partito di opposizione Rede della Sostenibilità e dalla Confederazione nazionale dei lavoratori metallurgici, presentate lo scorso 30 marzo. "Adotto la misura preventiva per vietare la produzione e la circolazione, con qualsiasi mezzo, di qualsiasi campagna che predica che 'Il Brasile non può fermarsi' o che suggerisca che la popolazione dovrebbe tornare alle sue piene attività, o anche che esprima che la pandemia costituisca un evento di gravità minore per la salute e la vita della popolazione e determina anche la sospensione dell'assunzione di qualsiasi campagna pubblicitaria finalizzata allo stesso scopo", ha scritto il giudice Barroso nelle motivazioni. (segue) (Brb)