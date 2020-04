Coronavirus: Conte, irresponsabili danno per tutti, previste misure severe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del cCnsiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato che "non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni diventi un danno per tutti. C'è una sparuta minoranza" che non rispetta le misure ma "abbiamo previsto sanzioni severe". (Rin)