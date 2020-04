Coronavirus: l'Egitto esenta dagli affitti caffetterie e negozi situati in musei e siti archeologici

- Il Consiglio supremo delle antichità egiziane ha annunciato l'esonero dal pagamento di tutte le caffetterie e negozi situati all’interno dei complessi museali e dei siti archeologici del paese. Lo ha annunciato in una nota il ministero del Turismo. La misura rientra nella serie di provvedimenti presi dal governo egiziano per far fronte alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Nei giorni scorsi il ministero ha esteso la chiusura di musei e siti archeologici a metà aprile. Altre misure sono state prese dalle autorità sul piano fiscale. Oggi la Casa delle Fatwa dell’Egitto ha annunciato che è consentito pagare la "zakat", termine arabo che indica l'elemosina, uno dei cinque pilastri dell'islam, prima del dovuto allo scopo di alleviare le condizioni dei cittadini che sono stati gravemente colpiti dalla crisi del coronavirus. "È consentito accelerare il pagamento della zakat, poiché l'Egitto e il mondo intero sono assediati dal nuovo coronavirus, al fine di sostenere i più poveri", ha affermato l’istituzione egiziana. Il 25 marzo, l'Egitto ha avviato un coprifuoco notturno di due settimane, bloccando a casa migliaia di lavoratori in nero che, da allora, non percepiscono più alcuna somma di denaro. (segue) (Cae)