Coronavirus: Conte, mai autorizzato ora di passeggio

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato che "non abbiamo mai autorizzato l'ora del passeggio con i bambini. Non deve essere l'occasione per il genitore di andare a spasso". (Rin)