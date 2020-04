Case popolari: Di Marco (M5S), sostegno Aler, da Lombardia ci aspettiamo di più

- "Differire il pagamento dei canoni di affitto per chi abita le case popolari è una misura necessaria, e per questo abbiamo molto rispetto per il lavoro fatto, ma purtroppo ancora insufficiente e tardiva. Lo afferma il consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco rilevando che "alla fine, i più deboli pagheranno sempre, ma solo un po’ dopo per gentile concessione di Regione. Ci saremmo aspettati qualcosa di più, a sostegno di chi è maggiormente esposto alle conseguenze più negative della crisi, e magari qualche polemica in meno rispetto al Governo nazionale". "Come da anni denunciamo - conclude Di Marco - il settore del diritto alla casa è cronicamente sotto-finanziato da Regione Lombardia. Questo è il momento per dimostrare nel concreto solidarietà e stanziare maggiori risorse per un diritto fondamentale che riguarda nel concreto tantissimi nuclei familiari”. (Com)