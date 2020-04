Coronavirus: Conte, predisposizione prima zona rossa è stato passaggio molto significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, quando è stata predisposta la prima zona rossa in Italia per fronteggiare il Covid-19, con "una limitazione così stringente per cinquantamila persone, questo è stato, da giurista, un passaggio molto significativo. E' stata una decisione che abbiamo preso in poche ore". Il premier è intervenuto ad "Accordi & Disaccordi", sul Nove. (Rin)