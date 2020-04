Imprese: Tim, costituito nuovo organismo vigilanza, Giuseppe Pignatone presidente (2)

- Sono stati chiamati a far parte dell'Organismo di vigilanza Giuseppe Pignatone (con funzione di presidente), Carlo Piergallini, il membro del Collegio sindacale Anna Doro e il Responsabile della Direzione Audit della Società, Gianfranco Cariola. Il nuovo modello si configura come un significativo miglioramento in linea con le best practices e ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Tim, area su cui la Società è da sempre impegnata. Sono in corso di pubblicazione sul sito internet della Società (www.telecomitalia.com) i principi di autodisciplina, modificati in coerenza con le determinazioni innanzi rappresentate. (segue) (Com)