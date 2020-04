Imprese: Tim, costituito nuovo organismo vigilanza, Giuseppe Pignatone presidente (3)

- Il presidente di Tim, Salvatore Rossi ha dichiarato: "Siamo soddisfatti di aver arricchito il sistema di controllo e di vigilanza di Tim creando un organismo separato in cui sono entrate due personalità dal percorso professionale di spicco quali il dottor Giuseppe Pignatone, in qualità di presidente, e il professor Carlo Piergallini. Al Collegio sindacale vanno i più sentiti ringraziamenti per le funzioni di vigilanza svolte fino ad oggi con professionalità e merito". Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti societari, si conferma che, come già reso noto, l'Assemblea si terrà il prossimo 23 Aprile 2020 presso lo Studio notarile Marchetti; il Consiglio di amministrazione si riunirà nuovamente il 18 maggio per esaminare i risultati trimestrali al 31 marzo 2020. (Com)