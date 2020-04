Monza: comandante Curcio dedica 152° anniversario Polizia Locale a personale Ospedale San Gerardo

- Il comandante della Polizia Locale di Monza, Pietro Curcio, in una lettera rivolta agli agenti ha voluto dedicare il 152° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Locale del capoluogo brianzolo, che ricorre oggi, a tutto il personale sanitario dell’Ospedale San Gerardo di Monza, “in segno di stima e profonda riconoscenza”. “Il triste periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo – si legge nella lettera -ci impedisce di celebrare come si conviene la ricorrenza, impegnati come siamo, insieme a tutte le altre Forze dell’Ordine, a garantire il rispetto delle disposizioni emanate a tutela della salute pubblica. La gravità della situazione ci vede fortemente coinvolti, non solo come semplici cittadini, ma come operatori di Polizia impegnati sul territorio ininterrottamente a sostegno delle istituzioni locali e al servizio della nostra comunità”. "In questa battaglia, che si sta combattendo contro un male subdolo e sconosciuto, stiamo dando il nostro contributo unitamente a tante altre persone, organizzate nelle diverse realtà, che rappresentano un vero e proprio patrimonio dal valore inestimabile. La 'prima linea' di questo Fronte è sicuramente rappresentata dal personale medico e infermieristico, che in questa circostanza ha dato grande prova di altruismo e abnegazione, svolgendo il proprio ruolo senza esitazione e mettendo spesso a rischio la propria incolumità". "È per questo che - prosegue il comandante - pensando di interpretare il pensiero di tutti, dedico il nostro anniversario a tutto il personale sanitario dell’Ospedale San Gerardo di Monza, in segno di stima e profonda riconoscenza. Concludo, esprimendo a nome di noi tutti profondo cordoglio per tutte le vittime di questa sciagurata pandemia e rivolgendo il mio più affettuoso abbraccio a tutti i loro familiari". (Com)