Coronavirus: sindacato polizia penitenziaria a Zingaretti, "urgente controlli sanitari carceri Lazio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni giorno dagli istituti penitenziari escono ed entrano migliaia di persone "in primo luogo le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, e con loro, un numero significativo di medici, infermieri, educatori, tecnici e dirigenti penitenziari". Lo scrive in una nota il Segretario generale aggiunto Fns Cisl Lazio Massimo Costantino. "Occorre, pertanto, procedere ad uno screening di massa, prioritariamente rivolto al Personale Penitenziario ed ai detenuti, soprattutto per individuare i soggetti positivi asintomatici". La situazione che potrebbe determinarsi da un espandersi della situazione epidemica all'interno dei penitenziari "avrebbe effetti devastanti, data la ristrettezza degli spazi, l'impossibilità di organizzare ambienti per mettere in quarantena i contagiati. Gli effetti che questo produrrebbe dovendo trasportare detenuti negli ospedali già colmi di ammalati -continua la nota- e con l'ulteriore difficoltà di organizzare il piantonamento dei detenuti con poliziotti negli stessi nosocomi, determinerebbe il caos totale". A questo si aggiungano "le difficoltà del personale e dei direttori che oggi hanno difficoltà ad avere con costante regolarità la distribuzione di mascherine, guanti ed altri presidi sanitari di protezione, situazione che è motivo dei vari casi già registrati in regione e sui quali chiediamo tutele all'Amministrazione da tempo". (segue) (Com)