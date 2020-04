Coronavirus: sindacato polizia penitenziaria a Zingaretti, "urgente controlli sanitari carceri Lazio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacalista delle Fns Cisl rimarca come il Personale di Polizia Penitenziaria e i Direttori, "abbiano gestito nella regione Lazio, con grande professionalità pur nelle difficoltà, gli episodi di rivolte dei giorni scorsi e come tutti sono impegnati a prestare servizio con turni continui, addirittura in alcuni casi richiamati sui riposi settimanali, senza fruire di ferie e/o risposi settimanali, dimostrando grande senso dello Stato ed esponendosi a loro rischio e pericolo il più delle volte". Non meno importante è il disagio che "alla stregua di tanti uomini e donne -dice Costantino- che operano in molti settori in questi giorni difficili, questi colleghi e colleghe vivono nel tornare a casa tra un turno e l'altro dovendo evitare di esporre ai loro rischi anche i propri familiari. Il contagio non resterebbe chiuso tra le mura. E potremmo così trovarci, superato il picco della diffusione del virus nel Paese, a fare i conti con un ritorno di fiamma provocato proprio dal carcere trasformato in un enorme focolaio. Considerata la situazione emergenziale al fine evitare il contagio da coronavirus, di tutelare in primo luogo la salute dei lavoratori in ogni luogo di lavoro, con la presente , quindi, le chiediamo -conclude Costantino- di predisporre il prima possibile i necessari interventi in questo particolare settore della sicurezza". (Com)