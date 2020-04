Coronavirus: Oms, numero di morti raddoppiato in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato che a livello mondiale il numero di morti per coronavirus è quasi raddoppiato in una settimana con oltre 46 mila decessi a fronte di 917.913 casi. Parlando oggi in una conferenza stampa a Ginevra, Ghebreyesus ha dichiarato: "Sono profondamente preoccupato per la rapida escalation e la diffusione globale delle infezioni. Il numero di morti è più che raddoppiato nella scorsa settimana. Nei prossimi giorni raggiungeremo 1 milione di casi confermati e 50.000 morti".(Res)