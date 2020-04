Ue: Conte su “Die Zeit”, nessun paese può caricare oneri del passato sugli altri

- Ogni paese dell'Ue ha i suoi punti deboli, dal debito pubblico o privato al ritardo nella transizione verso un'economia sostenibile, dalle bolle immobiliari a normative fiscali sleali o maggiori oneri derivanti dai cambiamenti climatici. Tuttavia, nessuno Stato membro dell'Ue può approfittare della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus per “caricare gli oneri del passato sulle spalle degli altri” e questa “non è certo l'intenzione del mio governo”. È quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un contributo per il settimanale tedesco “Die Zeit”. Secondo Conte, la posizione dell'Italia è condivisa dagli altri paesi dell'Ue che hanno firmato la lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in cui si propone una “risposta solida e risoluta” da parte di tutta l'Unione europea alla crisi innescata dal coronavirus. Conte aggiunge: “Come ho ripetutamente sottolineato agli altri capi di Stato e di governo europei, vorrei anche ricordare che l'Italia - contrariamente a quanto sentiamo troppo spesso - negli anni successivi alla crisi del debito sovrano non ha soltanto intrapreso un difficile percorso di adattamento fiscale con sistematici avanzi primari tra il 2010 e il 2019, ma ha anche sostenuto dal punto di vista finanziario i partner europei colpiti dalla crisi, sia a livello bilaterale sia nei programmi comuni (Efsf, Mes). Secondo il presidente del Consiglio, "questo modo di gestione prudente delle nostre finanze" da parte dell'Italia "continuerà dopo che l'attuale crisi sarà stata superata in conformità con le regole comuni”. Pertanto, “sarebbe ingiusto rendere ancora più difficile” il percorso dell'Italia verso il consolidamento di bilancio “con l'onere di una catastrofe naturale particolarmente grave” per il paese, quando “sarebbe ancora possibile raggiungere meglio questo obiettivo affrontando insieme questo shock” causato dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Geb)