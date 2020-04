Ue: Conte su “Die Zeit”, nessun paese può caricare oneri del passato sugli altri (2)

- In tale prospettiva, Conte sostiene che ciò che vale per l'Italia vale anche per "molti" altri paesi: "se siamo un'Unione ora è il momento di dimostrarlo”. Le economie degli Stati membri dispongono di “risorse umane e materiali sufficienti per superare la crisi da sole”. Tuttavia, “gli sforzi anche delle più forti economie europee porterebbero risultati molto modesti rispetto a ciò che possiamo ottenere se ci sosteniamo a vicenda”, evidenzia il capo del governo. Per Conte, infatti, “l'adesione alla nostra Unione deve significare che possiamo usare la sua forza per combattere i danni causati da questa pandemia attraverso finanziamenti stabili a lungo termine con bassi tassi di interesse garantiti”. Questa solidarietà deve essere espressa “su un piano comune che, attraverso la trasparenza e il rigore, garantisca a tutti i soggetti coinvolti che non esiste una 'Unione dei trasferimenti'”. Ora, prosegue il presidente del Consiglio, si tratta di compiere “uno straordinario sforzo di solidarietà per affrontare l'emergenza causata dalla pandemia e i suoi effetti economici e sociali”. A tal fine, gli Stati membri dell'Ue devono “esaminare gli strumenti adeguati per una situazione senza precedenti, senza pregiudizi e senza veti a priori, ma con l'obiettivo che tutti emergano dalla crisi il più rapidamente e il prima possibile”. Guardando al futuro, Conte avverte che, una volta superata la crisi, gli Stati membri dell'Ue dovranno affrontare “un quadro geopolitico complesso, con gli “enormi problemi” già osservati negli ultimi anni: la crisi del multilateralismo, le tensioni economiche, la pressione migratoria, il terrorismo. In tutti questi problemi, per Conte, “parleremo come Europa o non parleremo affatto”. (segue) (Geb)