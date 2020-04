Ue: Conte su “Die Zeit”, nessun paese può caricare oneri del passato sugli altri (3)

- Secondo il presidente del Consiglio, per tali motivi, oggi l'Ue affronta “una sfida politica più che economica”. A ogni modo, “la sfida modellerà questa fase dell'Europa”. Per Conte, si tratta “senza esitazione” di una “sfida storica, paragonabile alla caduta del muro di Berlino nel 1989 o alla creazione dell'Unione monetaria nel 1999. La classe politica europea deve, quindi, essere consapevole che si tratta di “svolgere un compito storico, nient'altro” e che “non possiamo affrontare la sfida di oggi con le lenti del passato”. Al tempo stesso, sottolinea il presidente del Consiglio, “non dovremmo credere che i vecchi strumenti progettati per situazioni completamente diverse possano essere la risposta burocratica a questa svolta epocale”. In conclusione, Conte si dice “profondamente convinto che l'Europa, attraverso la sua storia, la sua cultura e la sua gente, abbia le carte in regola per superare questa drammatica situazione. La guida politica dell'Europa verrà giudicata nei prossimi anni in base alla sua capacità di muoversi in modo coordinato, tempestivo e coraggioso”. (Geb)