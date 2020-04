Coronavirus: Castaldo (M5s), importantissima iniziativa Abi di sospensione mutui prima casa

- La sospensione del pagamento dei mutui sulla prima casa è una iniziativa importantissima. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), commentando l'iniziativa della Associazione bancaria italiana (Abi) in base all'accordo che ha seguito le disposizioni previste dal decreto Cura Italia. Per Castaldo si tratta di "una grande boccata di ossigeno per molte famiglie italiane in difficoltà". Tra i lati positivi sottolineati dal vicepresidente c'è il fatto che "all'impegno dell'Abi, la richiesta di sospensione può essere effettuata anche online, in perfetta linea con le misure di lockdown disposte dal governo per contrastare il Covid19". Con le "misure adottate dal governo italiano, primo in Europa", ha sottolineato Castaldo, "chi è titolare di un mutuo sulla prima casa e versa in situazioni di temporanea difficoltà può beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi". Una misura che "coniugata all'importante iniziativa dell'Abi, coglie pienamente nel segno", e cioè che "nessun cittadino, nessuna famiglia" sia lasciata sola.(Beb)