Germania: coronavirus, misure restrittive prorogate fino al 19 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive per il contenimento della pandemia di coronavirus in Germania rimarranno in vigore fino a dopo le vacanze di Pasqua, almeno fino al 19 aprile prossimo. È quanto deciso all'unanimità oggi dal cancelliere tedesco Angela Merkel con i primi ministri dei Laender. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ciò significa che “regole uniformi si applicano in tutta la Germania”. Per Merkel, un allentamento delle limitazioni alla vita pubblica “non è ancora all'ordine del giorno”. Il cancelliere tedesco ha quindi fatto nuovamente appello ai cittadini affinché riducano al minimo i contatti fisici, astenendosi dal visitare i parenti e dal viaggiare anche durante le festività pasquali. Secondo Merkel, la Pasqua è una festa da trascorrere in famiglia, ma quest'anno deve essere diverso perché “una pandemia non conosce festività”. A sua volta, il primo ministro della Baviera Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha definito “prematura” ogni discussione sull'alleggerimento delle misure restrittive, perché complicherebbe le prospettive di miglioramento dei provvedimenti in vigore.. Inoltre, secondo Soeder, è “ingannevole la speranza che la pandemia finisca dopo il 19 aprile”, perché “non si può prevedere che tutto torni come prima il 20 aprile”. Il primo ministro della Baviera ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di pazienza, abbiamo bisogno di tempo. Merkel ha, infine annunciato che il governo federale si riunirà con i primi ministri dei Laender il 21 aprile prossimo per discutere degli sviluppi futuri nella gestione dell'emergenza coronavirus.(Geb)