Coronavirus: intelligence Usa, Cina ha nascosto reale estensione della pandemia

- Il governo cinese avrebbe deliberatamente sottostimato il numero totale di casi di contagio e decessi per coronavirus nel suo Paese. È quanto riferiscono fonti dell'intelligence Usa alla stampa internazionale. Secondo tre funzionari statunitensi, un rapporto riservato dei servizi segreti degli Stati Uniti sosterrebbe l'ipotesi che il conteggio ufficiale di Pechino delle infezioni e dei decessi per Covid-19 sia stato falsificato, giungendo alla conclusione che i numeri comunicati da Pechino non corrispondano al vero. La Casa Bianca ha ricevuto il rapporto la scorsa settimana. In questi giorni sui social media sono circolate numerose foto che ritrarrebbero migliaia di urne funerarie a Wuhan, nella provincia di Hubei, dalla quale è partita la pandemia. Secondo alcuni esperti queste foto dimostrerebbero come il conteggio ufficiale dei morti per coronavirus in Cina non sia quello reale. (Nys)