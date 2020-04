Coronavirus: l'Egitto esenta dagli affitti caffetterie e negozi situati in musei e siti archeologici (2)

- Il ministro degli Affari islamici in Egitto, Muhammad Mukhtar Jumaa, intanto, ha licenziato il suo funzionario Hisham Nazmi al Sayed Hassan, responsabile della direzione del ministero del Nord del Sinai. Il funzionario è accusato di aver fatto entrare dei fedeli di nascosto in moschea, violando così la norma che prevede la chiusura dei luoghi di culto come misura contro la diffusione del coronavirus. Hassan aveva autorizzato alcune famiglie a pregare nella moschea Safa e Marwa del dipartimento di Bir el Abd. (Cae)