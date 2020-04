Coronavirus: Nato, capacità di garantire difesa collettiva non danneggiata dalla pandemia

- La capacità della Nato di condurre operazioni e garantire la difesa collettiva non è stata danneggiata dalla diffusione globale del Covid-19: le forze alleate sono sempre pronte, e il lavoro continua. Lo si apprende da una nota dell’Alleanza, in cui viene ribadito che “sono state prese misure importanti sin dall’inizio della crisi per contenere l’epidemia e minimizzare i rischi per il personale Nato in tutto il mondo”. Nel documento viene anche ribadito quanto sia importante la condivisione di informazioni rilevanti e competenze tra gli alleati. “Per rafforzare la resilienza dello spazio Nato abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con i singoli governi per rafforzare settori strategici come il comparto sanitario”, prosegue la nota, in cui viene ribadito che “gli alleati restano uniti e si sostengono a vicenda per superare questa pandemia”. In conclusione, nel documento viene sottolineata l’importanza del ruolo svolto dai militari Nato, che in molti paesi stanno fornendo assistenza alle autorità nazionali per quanto riguarda il contenimento del virus. (Beb)