Coronavirus: Conte, Mes strumento inadeguato per affrontare emergenza

- Il Mes "eè uno strumento inadeguato per far fronte a questa emergenza, perchè nato con vecchie regole ed in un altro contesto". Lo ha affermato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa. "Non mi riproponete questo strumento, ma se verrà snaturato e posto nell'ambito di un ampio pacchetto di ventagli senza precondizioni può essere uno strumento fra gli altri", ha chiarito. (Rin)