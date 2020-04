Coronavirus: Conte, nessuna indicazione su possibilità di far tornare al lavoro le persone guarite

- Ancora nessuna indicazione sulla possibilità di far tornare al lavoro le persone guarite dal coronavirus. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova" ha chiarito che ad oggi "rimane il regime di indicazioni e vincoli che abbiamo già predisposto. E' in atto con il Comitato tecnico scientifico la possibilità di valutare" cosa fare per "quelli che hanno superato malattia e di come recuperarli a pieno nell'attività lavorativa ma per ora non cambia nulla neanche per loro. Attendiamo indicazioni". Lo ha affermato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa. (Rin)