Coronavirus: Conte su “Die Zeit”, risposta Ue sia guidata da “tre pilastri” (2)

- A ribadire la propria posizione, Conte evidenzia l'importanza dei legami tra le economie di Italia e Germania ed il ruolo centrale del mercato unico. A tal riguardo, il presidente del Consiglio ha affermato: “Le economie europee sono altamente integrate. Ben oltre la metà delle esportazioni italiane e tedesche si dirige verso il mercato unico europeo ed il commercio bilaterale è molto esteso”. Conte ha osservato come il livello di integrazione economica sia “sottovalutato" negli scambi tra i nostri paesi: le catene del valore globali collegano, infatti, “strettamente” le industrie di Italia e Germania, "anche nella produzione, che è orientata verso i mercati terzi”. I cicli economici in Italia e Germania sono quindi “fortemente sincronizzati”. Secondo Conte, ciò dimostra da sé in maniera chiara “quanto sia essenziale una soluzione comune” per la crisi provocata dal coronavirus. In caso contrario, il rischio è che uno Stato membro “rimanga indietro perché non esiste una risposta europea adeguata e solidale”, così indebolendo l'intera Ue. Pertanto, osserva Conte, “tutti i paesi europei devono ora fare la loro parte, senza eccezioni”. “Credo anche che i paesi che hanno contribuito maggiormente al progetto europeo, come la Germania, siano quelli che possono e devono adottare un atteggiamento che risponde anche alle sfide di questo tempo”, ha aggiunto. (Geb)