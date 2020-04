Coronavirus: Fontana e Foroni, ospedale da campo di Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie

- Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha effettuato oggi a Bergamo, insieme all'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, un ultimo sopralluogo all'Ospedale da campo dell'Associazione nazionale Alpini, ormai giunto alle fasi finali di allestimento al padiglione B della Fiera. "Anche a Bergamo - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - si compie un altro prodigioso miracolo che è espressione della forza dei lombardi: dopo l'ospedale in Fiera a Milano, anche qui in pochi giorni la caparbietà e la tenacia delle nostre donne e uomini hanno creato una struttura tecnologicamente avanzatissima e di grande utilità per fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo". "Insieme ad analoghe strutture, realizzate a Crema e a Cremona - ha proseguito il presidente - stiamo dimostrando di quali straordinarie risposte siano capaci i nostri cittadini. Ringrazio con nuova e crescente ammirazione, i volontari di Protezione civile, gli Alpini, i medici e il personale sanitario per la testimonianza e l'esempio che ogni giorno ci donano. Questo è per noi motivo di orgoglio". (segue) (Rem)