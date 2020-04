Coronavirus: Fontana e Foroni, ospedale da campo di Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie (2)

- "Quello che è stato fatto a Bergamo - gli ha fatto eco l'assessore Foroni - è stato un piccolo e grande miracolo, frutto della laboriosità bergamasca e lombarda; il layout di questo progetto lo ha voluto l'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, come esempio di struttura moderna per far fronte a questo tipo di emergenze: per noi è grande motivo di orgoglio". "L'apertura sarà possibile tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima - ha detto Foroni -. Di fatto la struttura è ultimata, siamo in dirittura d'arrivo". "Grande è la soddisfazione per il lavoro svolto - ha detto l'assessore Foroni oggi nel corso della visita a Bergamo -. I lavori sono partiti martedì mattina e di fatto la struttura è ultimata. Siamo in attesa della strumentazione in arrivo dalla Cina. Un grande ringraziamento va all'Associazione nazionale alpini, che fa parte della Protezione civile di Regione Lombardia, a tutte le imprese che hanno collaborato, e a tutti i volontari. Tutto quello che è stato realizzato è stato donato e non ha pesato sulla collettività in termini di costi. Tutta la struttura potrà essere smontata e riutilizzata e nulla andrà sprecato". (segue) (Rem)