Coronavirus: Fontana e Foroni, ospedale da campo di Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie (3)

- L'ospedale da campo, che occuperà complessivamente 7500 mq (di cui 6500 mq di parte ospedale e 1000 mq a servizio aree supporto, ospiterà a subito 142 posti letto complessivi, di cui 70 dedicati alla cosiddetta bassa intensità, 24 alla terapia intensiva e 48 alla sub intensiva. Disporrà inoltre di una tac, un laboratorio radiologico fisso, un laboratorio di analisi, una zona triage e una "shock room" ossia una sala dedicata al trattamento dei pazienti particolarmente critici, da "codice "rosso". In più avrà a disposizione zone di decontaminazione, zone di vestizione e svestizione, un impianto di riscaldamento e climatizzazione centralizzato e sanificato a raggi UV e ampi spazi per mantenere basso il carico di contaminazione, oltre a una camera mortuaria. Ancora, è dotato di zone di carico e scarico merci protette e magazzini con scivoli per fornire materiale in zona rossa senza contatto diretto. Vi lavoreranno a pieno regime 200 persone tra medici, infermieri e tecnici, su 3 turni di 8 ore, mentre altre 40 persone forniranno supporto logistico. (segue) (Rem)