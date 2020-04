Coronavirus: Fontana e Foroni, ospedale da campo di Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergency fornirà tra le 30 e le 40 persone, 32 sono i forze all'Esercito Russo, mentre il restante personale arriva dall'ospedale Papa Giovanni XXIII e dalla stessa Associazione Nazionale Alpini (questi ultimi circa 180) oltre ad altre 40 membri dell'Ana per la parte logistica. Foroni ha ricordato che "tra coloro che sono attivi dal primo momento con iniziative a sostegno della lotta contro il coronavirus, c'è Eni. L'azienda continua a mettere in campo molteplici interventi in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale per supportare il Paese in questa grande emergenza sanitaria. Oggi ha consegnato all'ospedale Giovanni XXIII° di Bergamo quattro ventilatori per la terapia sub intensiva e un numero significativo di mascherine, che sono state assegnate anche all' AsstT Bergamo Est". "Sappiamo - ha aggiunto Foroni - che Eni proseguirà anche nelle prossime settimane l'impegno attivo per la lotta al coronavirus, in stretta collaborazione con la nostra Protezione civile e le altre strutture pubbliche che si stanno adoperando al massimo in questa (Rem)