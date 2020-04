Trasporti Lazio: sindaco Frosinone, con finanziamenti 5,6 milioni per Tpl pensiamo a monorotaia

- In merito all'aggiudicazione del finanziamento di 5.640.569 euro destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale a Frosinone, sindaco Nicola Ottaviani in una nota ricorda che "già da circa 10 giorni i nostri tecnici comunali sono all'opera, malgrado l'emergenza sanitaria, per proporre progetti di mobilità alternativa rispetto al trasporto su gomma, per utilizzare il finanziamento del Ministero dei Lavori pubblici. Abbiamo ritenuto, infatti, prioritaria, -continua il sindaco Ottaviani- la possibilità di realizzare nuovi sistemi su rotaia per il Tpl, rispetto all'introduzione di ulteriori automezzi che, in realtà, sono già previsti nel nuovo appalto del trasporto pubblico locale". Si sta studiando, infatti, la possibilità di "realizzare una monorotaia dedicata allo spostamento dei cittadini dallo Scalo fino a piazzale de Matthaeis, o anche percorrere la strada del raddoppio della rotaia dell'ascensore inclinato, concordando il tutto con il ministero dei Trasporti. Se le risorse dovessero essere insufficienti -conclude Ottaviani- a quel punto si opterebbe per l'ulteriore ampliamento della flotta pubblica, che già risulta totalmente rinnovata e a basso impatto ambientale". (Com)