Case popolari: Rozza (Pd), serve fondo per chi non è più in grado di pagare, sospensione solleciti è poca cosa

- "Ma ci voleva davvero un mese per chiedere alle Aler di non far pagare la mora agli inquilini che in questa fase di emergenza non riescono a pagare affitti e utenze? Dopo tanti proclami e nessuna risposta alla nostra richiesta, la montagna ha partorito il topolino". Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in merito alla comunicazione della Giunta regionale con cui l'assessore alla casa Stefano Bolognini spiega di aver chiesto alle Aler lombarde di effettuare la sospensione dei solleciti e di dare la possibilità a chi si trova in stato di necessità di effettuare il pagamento differito dei canoni. "Forse l'assessore Bolognini non si è accorto che nelle case popolari l'emergenza è ancora più pesante - rileva Rozza - lo dico fin da ora: la Regione deve creare un fondo per sostenere inquilini e negozianti in affitto nei locali delle Aler e dei Comuni, perché il problema ben presto si porrà. E non ci vengano a dire che attendono soldi dal Governo, perché su questo tema la Regione ha piena autonomia e se non è in grado di gestirla la restituisca a Roma". (Com)