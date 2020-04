Coronavirus: Califano (Pd), bene accordo su croceristi a Fiumicino

- Bene l'accordo trovato nel pomeriggio di oggi sui "croceristi" in transito: "una decisione comune che tutela la salute dei cittadini di Fiumicino - dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito democratico del Lazio, Michela Califano-. Voglio ringraziare il sindaco Esterino Montino, per aver fatto tutto quello che era in suo potere e la Regione Lazio che si è immediatamente attivata a sostegno di Fiumicino e delle istituzioni locali. Al tempo stesso rivolgo un accorato appello a tutte le forze politiche. In questo momento di emergenza dobbiamo cercare il più possibile ammainare bandiere e schieramenti e remare tutti nella stessa direzione, tutelando quei Comuni di frontiera come Fiumicino". (Com)