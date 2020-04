Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al pari degli altri paesi del mondo anche le monarchie del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) stanno cercando di mettere in campo misure di emergenza per sostenere le proprie economie dalla crisi derivante dalla pandemia di coronavirus e anche dai rischi derivanti dalla guerra petrolifera tra Arabia Saudita e Russia. Come sottolinea l’emittente panaraba “al Arabiya”, datori di lavoro e dipendenti stanno vivendo un momento particolarmente difficile con le attività commerciali costrette alla chiusura e settori come turismo e trasporto aereo che registreranno perdite senza precedenti. Per sostenere l'economia, quasi tutti i paesi del Golfo hanno annunciato in queste settimane misure come il rinvio del deposito e il pagamento di tasse e riduzioni delle imposte governative. In totale le sei monarchie del Golfo hanno promesso oltre 120 miliardi di dollari di aiuti ai propri sistemi economici. (segue) (Res)