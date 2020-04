Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (2)

- L’Arabia Saudita, che finora ha registrato 1.720 contagi e 16 morti, ha annunciato a metà marzo misure di stimolo per 120 miliardi di riyal (31,90 miliardi di dollari) per aiutare l'economia a superare le sfide della pandemia di coronavirus e il crollo dei prezzi del petrolio. La somma comprende un pacchetto di 50 miliardi di riyal (13,29 miliardi di dollari) annunciati in precedenza per supportare le piccole e medie imprese e altri 70 miliardi di riyal (18,61 miliardi di dollari) per aiutare le imprese attraverso il rinvio dei pagamenti fiscali e le esenzioni di vari prelievi e tasse governative. Il 18 marzo, l'Arabia Saudita ha tagliato il budget del 2020 di quasi il 5 percento, con l'obiettivo di mantenere intatte le sue finanze in un clima di prezzi del petrolio crollati di quasi il 60 per cento da inizio anno a causa del fallimento dell’accordo Opec+ e della contrazione della domanda petrolifera a causa delle misure per contenere il coronavirus. L’ultima misura messa in atto dal regno è stata introdotta dall'Autorità generale per la Zakat e le tasse Tax (Gazt) che ha introdotto una proroga generale di tre mesi per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e delle imposte relative ai pagamenti per i contribuenti registrati. Ciò significa che i contribuenti non dovranno dichiarare le proprie entrate per l'anno fino al 30 giugno. L'estensione si applica anche alla Zakat, imposta sul reddito, ritenuta d’acconto, imposta sul valore aggiunto (Iva) e accise dovute per il periodo dal 18 marzo al 30 giugno 2020. (segue) (Res)