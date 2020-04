Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (3)

- Anche gli Emirati sono stati colpiti dalla pandemia con 664 casi e sei morti e già il 22 marzo hanno approvato un totale di stimoli per 126 miliardi di dirham (34 miliardi di dollari) per l’economia. Di recente le autorità hanno annunciato il possibile slittamento di un anno di Expo Dubai 2020, decisione che dovrà essere confermata, ma che avrà importanti conseguenze sull’economia regionale. Per far fronte all’epidemia un pacchetto di 100 miliardi di dirham (27, 2 miliardi di dollari) è stato predisposto dalla Banca centrale per sostenere il sistema bancario, mentre uno stimolo da 16 miliardi di dirham (4,36 miliardi di euro) è stato predisposto per sostenere le piccole imprese e ad accelerare l'attuazione dei principali progetti infrastrutturali del governo. La società di rating del credito Moody's Investors Service ha affermato che il pacchetto della banca centrale "attenuerebbe il colpo del coronavirus all'economia e alle banche". (segue) (Res)