Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (4)

- Agli stimoli del governo centrale si aggiungono quelli dei due principali emirati, quello di Abu Dhabi e quelli di Dubai, che predisposto entrambi pacchetti aggiuntivi. Il Consiglio esecutivo di Abu Dhabi ha predisposto l’erogazione di sussidi pari a 5 miliardi di dirham (1,36 miliardi di dollari) per l'acqua e l'elettricità per i cittadini, le attività commerciali e industriali e sussidi per le tariffe di connessione elettrica per le piccole e medie imprese. È stato inoltre istituito un programma di garanzia del credito per le Pmi da 3 miliardi di dirham (820 milioni di dollari) e quest'anno sono state revocate le garanzie di performance per progetti fino a 50 milioni di dirham (13,61 milioni di dollari). Abu Dhabi ha inoltre annunciato un rimborso fino al 20 per cento sugli affitti per i settori della ristorazione, del turismo e dell'intrattenimento. Le tasse comunali nel settore del turismo e dell'intrattenimento sono state sospese quest'anno. Le autorità hanno anche creato un fondo da 1 miliardo di dirham (270 milioni di dollari) per migliorare la liquidità e sostenere l'equilibrio tra domanda e offerta di titoli sul mercato azionario dell’emirato. Dubai ha annunciato il 12 marzo un pacchetto da 1,5 miliardi di dirham (410 milioni di dollari), che comprende 15 iniziative mirate a ridurre i costi di gestione e semplificare le procedure aziendali, in particolare nei settori commerciale, vendita al dettaglio, commercio estero, turismo ed energia. (segue) (Res)