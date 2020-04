Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre misure fiscali sono invece state introdotte negli ultimi giorni. A Dubai, il governo ha introdotto un rimborso del 20 per cento sui dazi doganali pagati sulle merci importate e ha annullato la garanzia bancaria richiesta per lo sdoganamento delle merci. Anche le tasse di sdoganamento sono state ridotte del 90 per cento per tre mesi. Abu Dhabi ha ridotto le tasse di leasing industriale del 25 per cento sui nuovi contratti e ha sospeso le tasse turistiche e comunali per i settori del turismo e dell'intrattenimento fino alla fine di quest'anno. Inoltre, i veicoli commerciali sono stati esentati dalle tasse di immatricolazione annuali mentre tutti gli altri veicoli sono stati esentati dalle tariffe dei pedaggi stradali fino alla fine del 2020. (segue) (Res)