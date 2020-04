Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (6)

- L’Oman, il paese che insieme al Bahrein rischia di patire maggiormente il crollo dei prezzi del petrolio, ha annunciato diversi programmi di stimolo per la propria economia ancora fortemente legata al settore energetico. Il sultanato ha registrato finora 210 casi di coronavirus e un solo morto. Al pari degli altri paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, il 22 marzo la Banca centrale hanno annunciato stimoli per l’economia pari a 20,8 miliardi di dollari per fornire liquidità aggiuntiva alle istituzioni finanziarie del paese. La Banca centrale ha aumentato il rapporto di finanziamento per i finanziatori dall'87,5 per cento al 92,5 per cento, consentendo alle banche di prestare più denaro. L’istituto bancario centrale ha dichiarato di aver ridotto le commissioni esistenti relative ai servizi bancari ed evitato di introdurre nuove commissioni. Il ministero delle finanze dell'Oman ha ridotto del 5 per cento i budget delle sue agenzie civili, militari e di sicurezza. Altre misure includono agevolazioni fiscali per il turismo e le municipalità nonché il rinvio dei pagamenti rateali. (segue) (Res)