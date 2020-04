Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha finora registrato 781 casi di coronavirus e dal giugno 2017 sta subendo un embargo economico e diplomatico da parte di Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto che accusano Doha di sostenere il terrorismo e di avere rapporti troppo stretti con l’Iran. In questo contesto l’emirato, che sarà sede dei Mondiali di calcio 2022, ha annunciato un pacchetto di stimolo del valore di 75 miliardi di riyal (20, 6 miliardi di dollari) per fornire incentivi finanziari ed economici al settore privato. Ai fondi del governo è stato chiesto di aumentare gli investimenti in borsa di 10 miliardi di riyal (2,75 miliardi di dollari), mentre i prodotti alimentari e sanitari sono stati esentati dai dazi doganali per sei mesi. Il governo ha inoltre annunciato l’esenzione delle bollette per energia e acqua per le piccole e medie imprese, mentre l'autorità fiscale del Qatar ha prorogato il termine di presentazione delle imposte sul reddito delle società per gli esercizi finanziari chiuso il 31 dicembre 2019 dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. (segue) (Res)