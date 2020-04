Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (8)

- Il piccolo Stato isola del Bahrein è stato il paese dove si sono registrati i primi decessi di coronavirus nella regione del Golfo e finora ha contato 569 casi e quattro morti, un dato tra i più alti della regione se paragonato alla popolazione. A metà marzo, il regno ha annunciato un pacchetto di stimolo economico da 4,3 miliardi di dinari (11 miliardi di dollari), equivalente al 29,6 per cento del Pil annuale, per sostenere i suoi cittadini e il settore privato. Il pacchetto di otto punti comprende un progetto di legge che riguarda il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti del settore privato dal fondo di disoccupazione per tre mesi. Il Bahrein ha raddoppiato il suo fondo di liquidità a 200 milioni di dinari (527 milioni di dollari) e ha annunciato lo stop delle bollette per tre mesi. Il regno ha anche permesso ai cittadini del Bahrein di ritardare il pagamento dei prestiti bancari di sei mesi. (segue) (Res)