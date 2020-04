Golfo: coronavirus, monarchie preparano nuove misure fiscali di emergenza per sostenere economie (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha registrato finora 317 di coronavirus e ha approvato un progetto di legge che autorizza finanziamenti aggiuntivi per la somma di 500 milioni di dinari kuwaitiani (1,5 miliardi di dollari) a ministeri e agenzie statali per combattere l'impatto della pandemia. La Banca centrale ha ridotto il tasso di sconto all'1,5 percento dal 2,5 percento e sospeso le commissioni sui dispositivi per punti vendita e prelievi bancomat, oltre ad aumentare il limite per i pagamenti senza contatto a 25 dinari da 10 dinari. Le autorità hanno anche istituito un fondo da 10 milioni di dinari (31 milioni di dollari), finanziato dalle banche kuwaitiane, per combattere il coronavirus. (Res)