Coronavirus: Corpo forestale Sardegna, ieri 1.068 controlli e 23 sanzioni

- Dal 14 marzo sono 15.372 i controlli realizzati dal Corpo forestale della regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 1.068 controlli: 399 nell’area di Cagliari, 38 Iglesias, 110 Oristano, 279 Sassari, 91 Tempio, 95 Nuoro, 38 Lanusei. Sono state sanzionate 23 persone (9 a Cagliari, 7 a Sassari, 4 ad Iglesias, 3 a Nuoro), per un totale (dal 14 marzo) di 218. Inoltre, nello scalo di Porto Torres, sono tati controllati 19 passeggeri in arrivo da Civitavecchia. (Com)