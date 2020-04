Coronavirus: senatori FI, rinforzare Golden power contro speculazioni

- Usare e rinforzare il cosiddetto "Golden power" come scudo contro speculazioni e scalate nei settori nazionali strategici di energia, infrastrutture, banche e assicurazioni. È la proposta oggetto di un emendamento di Forza Italia, presentato in sede di esame del decreto Cura Italia in Commissione Bilancio al Senato dal senatore Dario Damiani e dai colleghi Pichetto Fratin, Fantetti, Ferro e Saccone. "In un momento così critico e delicato per la nostra economia, con le borse che subiscono oscillazioni pericolosissime, è doveroso che il governo faccia quadrato contro tentativi da parte di soggetti stranieri di sfruttare a proprio vantaggio il dramma dell'emergenza sanitaria - dichiara il senatore Damiani - Bisogna quindi rafforzare e utilizzare lo strumento di tutela del Golden power, prevedendo che l'acquisizione di partecipazioni che comportino il controllo o un'influenza notevole in aziende di settori strategici sia soggetta ad autorizzazione ministeriale". La tutela degli asset strategici italiani, prosegue, "è una priorità irrinunciabile soprattutto in una fase di totale incertezza economica come quella attuale, in cui il livello di messa in sicurezza del nostro patrimonio aziendale deve essere elevato più che mai e protetto in nome della difesa di valori nazionali che non ammettono svendite".(Com)