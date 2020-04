Coronavirus: Bussolati (Pd), pochi i 25 milioni stanziati da Regione per aiutare aziende

- "Quindici milioni di euro di Finlombarda per finanziamenti e altri 10 di Regione Lombardia per le garanzie gratuite sui finanziamenti: in questo modo, la Giunta Fontana pensa di aiutare le imprese lombarde che intendono procedere con una 'ristrutturazione' aziendale a causa del coronavirus. Ma quante potranno rientrare in una cifra così bassa? Forse 10? Magari 20, se va bene?", se lo chiede in una nota Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd e componente della IV Commissione Attività produttive, dopo aver appreso della novità. Bussolati pone anche un'altra questione: "Se un'azienda rispetta i requisiti posti da Fontana per accedere alle risorse, tendenzialmente può rintracciare finanziamenti sul mercato libero. E d'altra parte, Finlombarda è una società a cui le imprese ricorrono raramente, proprio oggi che ce ne sarebbe bisogno. Insomma, offrono poche risorse e mal indirizzate e hanno pure il coraggio di prendersela con il governo". (Com)