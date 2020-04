Coronavirus: Romeo (Lega), basta polemiche sinistra, Fontana lavora per sua gente

- "Dopo i recenti inaccettabili attacchi di Gori alla sanità lombarda, ecco che la sinistra rincalza la dose e continua lasua caccia al colpevole, stavolta cercando di colpire il presidente Fontana. Gli appelli dei sindaci di Bergamo, Cremona, Lecco, Mantova, Varese e del sindaco Sala di Milano, che chiedono a Fontana conto della mancanza di mascherine e della incompleta adesione alle linee guida sanitarie, sono tanto meschini quanto irricevibili". Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato in una nota. "Lo chiedano al loro governo - Prosegue Romeo - che ancora oggi tentenna sull'argomento, dove sono le mascherine e come mai ancora tantissimi operatori sanitari ne lamentano l'assenza. Anziché passare il tempo a fare dell'inutile polemica, cercassero di cooperare lealmente con chi, come Attilio Fontana, sin da subito, s'è messo a disposizione della sua gente senza risparmiarsi mai". (Com)