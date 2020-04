Trasporti: Mit garantisce immatricolazioni macchine agricole

- Nell’elenco delle attività indifferibili degli uffici periferici della motorizzazione, disposto dalla circolare del dipartimento Trasporti del Mit per il contenimento dell’emergenza sanitaria, è stata inclusa anche l’immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici. Tale servizio, qualora richiesto, è stato comunque sempre garantito, fin dagli inizi dell'emergenza Covid-19. Lo chiarisce il Mit in una nota. (Com)