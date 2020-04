Coronavirus: Salvini, governo abolisca plastic e sugar tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, rinnova l'appello all'esecutivo "per l'abolizione o almeno la sospensione della plastic e della sugar tax. Le due tasse non portano vantaggi all’ambiente - aggiunge l'ex ministro dell'Interno - ingiuste prima, sarebbero disastrose oggi se venissero applicate, da luglio prossimo, come prevede la legge. A questo punto mi auguro - conclude Salvini - che siano accolti miei emendamenti al Cura Italia". (Rin)