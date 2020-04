Coronavirus: Garavaglia (Lega), mascherine? Sala bussi a portone governo Pd

- "Sala e tutti i sindaci lombardi del Pd che reclamano mascherine e altri sistemi di protezione sanitaria bussino al portone del governo del Pd invece di fare tante polemiche. Lascino in santa pace i governatori, che non hanno la benché minima colpa per la vergognosa mancanza di questi strumenti sanitari fondamentali per evitare il contagio da Covid-19". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Massimo Garavaglia. "Lor signori - prosegue Garavaglia - si uniscano piuttosto agli sforzi di tanti altri sindaci italiani impegnati a contrastare la pandemia con ogni mezzo sopperendo alle gravissime e conclamate mancanze dell'esecutivo giallorosso".(Com)