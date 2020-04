Golfo: coronavirus, monarchie preparano misure fiscali di emergenza per sostenere economie

- Al pari degli altri paesi del mondo anche le monarchie del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) stanno cercando di mettere in campo misure di emergenza per sostenere le proprie economie dalla crisi derivante dalla pandemia di coronavirus e anche dai rischi derivanti dalla guerra petrolifera tra Arabia Saudita e Russia. Come sottolinea l’emittente panaraba “al Arabiya”, datori di lavoro e dipendenti stanno vivendo un momento particolarmente difficile con le attività commerciali costrette alla chiusura e settori come turismo e trasporto aereo che registreranno perdite senza precedenti. Per sostenere l'economia, quasi tutti i paesi del Golfo hanno annunciato in queste settimane misure come il rinvio del deposito e il pagamento di tasse e riduzioni delle imposte governative. In totale le sei monarchie del Golfo hanno promesso oltre 120 miliardi di dollari di aiuti ai propri sistemi economici.L’Arabia Saudita, che finora ha registrato 1.720 contagi e 16 morti, ha annunciato a metà marzo misure di stimolo per 120 miliardi di riyal (31,90 miliardi di dollari) per aiutare l'economia a superare le sfide della pandemia di coronavirus e il crollo dei prezzi del petrolio. La somma comprende un pacchetto di 50 miliardi di riyal (13,29 miliardi di dollari) annunciati in precedenza per supportare le piccole e medie imprese e altri 70 miliardi di riyal (18,61 miliardi di dollari) per aiutare le imprese attraverso il rinvio dei pagamenti fiscali e le esenzioni di vari prelievi e tasse governative. Il 18 marzo, l'Arabia Saudita ha tagliato il budget del 2020 di quasi il 5 percento, con l'obiettivo di mantenere intatte le sue finanze in un clima di prezzi del petrolio crollati di quasi il 60 per cento da inizio anno a causa del fallimento dell’accordo Opec+ e della contrazione della domanda petrolifera a causa delle misure per contenere il coronavirus. L’ultima misura messa in atto dal regno è stata introdotta dall'Autorità generale per la Zakat e le tasse Tax (Gazt) che ha introdotto una proroga generale di tre mesi per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e delle imposte relative ai pagamenti per i contribuenti registrati. Ciò significa che i contribuenti non dovranno dichiarare le proprie entrate per l'anno fino al 30 giugno. L'estensione si applica anche alla Zakat, imposta sul reddito, ritenuta d’acconto, imposta sul valore aggiunto (Iva) e accise dovute per il periodo dal 18 marzo al 30 giugno 2020.Anche gli Emirati sono stati colpiti dalla pandemia con 664 casi e sei morti e già il 22 marzo hanno approvato un totale di stimoli per 126 miliardi di dirham (34 miliardi di dollari) per l’economia. Di recente le autorità hanno annunciato il possibile slittamento di un anno di Expo Dubai 2020, decisione che dovrà essere confermata, ma che avrà importanti conseguenze sull’economia regionale. Per far fronte all’epidemia un pacchetto di 100 miliardi di dirham (27, 2 miliardi di dollari) è stato predisposto dalla Banca centrale per sostenere il sistema bancario, mentre uno stimolo da 16 miliardi di dirham (4,36 miliardi di euro) è stato predisposto per sostenere le piccole imprese e ad accelerare l'attuazione dei principali progetti infrastrutturali del governo. La società di rating del credito Moody's Investors Service ha affermato che il pacchetto della banca centrale "attenuerebbe il colpo del coronavirus all'economia e alle banche".Agli stimoli del governo centrale si aggiungono quelli dei due principali emirati, quello di Abu Dhabi e quelli di Dubai, che predisposto entrambi pacchetti aggiuntivi. Il Consiglio esecutivo di Abu Dhabi ha predisposto l’erogazione di sussidi pari a 5 miliardi di dirham (1,36 miliardi di dollari) per l'acqua e l'elettricità per i cittadini, le attività commerciali e industriali e sussidi per le tariffe di connessione elettrica per le piccole e medie imprese. È stato inoltre istituito un programma di garanzia del credito per le Pmi da 3 miliardi di dirham (820 milioni di dollari) e quest'anno sono state revocate le garanzie di performance per progetti fino a 50 milioni di dirham (13,61 milioni di dollari). Abu Dhabi ha inoltre annunciato un rimborso fino al 20 per cento sugli affitti per i settori della ristorazione, del turismo e dell'intrattenimento. Le tasse comunali nel settore del turismo e dell'intrattenimento sono state sospese quest'anno. Le autorità hanno anche creato un fondo da 1 miliardo di dirham (270 milioni di dollari) per migliorare la liquidità e sostenere l'equilibrio tra domanda e offerta di titoli sul mercato azionario dell’emirato. Dubai ha annunciato il 12 marzo un pacchetto da 1,5 miliardi di dirham (410 milioni di dollari), che comprende 15 iniziative mirate a ridurre i costi di gestione e semplificare le procedure aziendali, in particolare nei settori commerciale, vendita al dettaglio, commercio estero, turismo ed energia.Altre misure fiscali sono invece state introdotte negli ultimi giorni. A Dubai, il governo ha introdotto un rimborso del 20 per cento sui dazi doganali pagati sulle merci importate e ha annullato la garanzia bancaria richiesta per lo sdoganamento delle merci. Anche le tasse di sdoganamento sono state ridotte del 90 per cento per tre mesi. Abu Dhabi ha ridotto le tasse di leasing industriale del 25 per cento sui nuovi contratti e ha sospeso le tasse turistiche e comunali per i settori del turismo e dell'intrattenimento fino alla fine di quest'anno. Inoltre, i veicoli commerciali sono stati esentati dalle tasse di immatricolazione annuali mentre tutti gli altri veicoli sono stati esentati dalle tariffe dei pedaggi stradali fino alla fine del 2020.L’Oman, il paese che insieme al Bahrein rischia di patire maggiormente il crollo dei prezzi del petrolio, ha annunciato diversi programmi di stimolo per la propria economia ancora fortemente legata al settore energetico. Il sultanato ha registrato finora 210 casi di coronavirus e un solo morto. Al pari degli altri paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, il 22 marzo la Banca centrale hanno annunciato stimoli per l’economia pari a 20,8 miliardi di dollari per fornire liquidità aggiuntiva alle istituzioni finanziarie del paese. La Banca centrale ha aumentato il rapporto di finanziamento per i finanziatori dall'87,5 per cento al 92,5 per cento, consentendo alle banche di prestare più denaro. L’istituto bancario centrale ha dichiarato di aver ridotto le commissioni esistenti relative ai servizi bancari ed evitato di introdurre nuove commissioni. Il ministero delle finanze dell'Oman ha ridotto del 5 per cento i budget delle sue agenzie civili, militari e di sicurezza. Altre misure includono agevolazioni fiscali per il turismo e le municipalità nonché il rinvio dei pagamenti rateali.Il Qatar ha finora registrato 781 casi di coronavirus e dal giugno 2017 sta subendo un embargo economico e diplomatico da parte di Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto che accusano Doha di sostenere il terrorismo e di avere rapporti troppo stretti con l’Iran. In questo contesto l’emirato, che sarà sede dei Mondiali di calcio 2022, ha annunciato un pacchetto di stimolo del valore di 75 miliardi di riyal (20, 6 miliardi di dollari) per fornire incentivi finanziari ed economici al settore privato. Ai fondi del governo è stato chiesto di aumentare gli investimenti in borsa di 10 miliardi di riyal (2,75 miliardi di dollari), mentre i prodotti alimentari e sanitari sono stati esentati dai dazi doganali per sei mesi. Il governo ha inoltre annunciato l’esenzione delle bollette per energia e acqua per le piccole e medie imprese, mentre l'autorità fiscale del Qatar ha prorogato il termine di presentazione delle imposte sul reddito delle società per gli esercizi finanziari chiuso il 31 dicembre 2019 dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.Il piccolo Stato isola del Bahrein è stato il paese dove si sono registrati i primi decessi di coronavirus nella regione del Golfo e finora ha contato 569 casi e quattro morti, un dato tra i più alti della regione se paragonato alla popolazione. A metà marzo, il regno ha annunciato un pacchetto di stimolo economico da 4,3 miliardi di dinari (11 miliardi di dollari), equivalente al 29,6 per cento del Pil annuale, per sostenere i suoi cittadini e il settore privato. Il pacchetto di otto punti comprende un progetto di legge che riguarda il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti del settore privato dal fondo di disoccupazione per tre mesi. Il Bahrein ha raddoppiato il suo fondo di liquidità a 200 milioni di dinari (527 milioni di dollari) e ha annunciato lo stop delle bollette per tre mesi. Il regno ha anche permesso ai cittadini del Bahrein di ritardare il pagamento dei prestiti bancari di sei mesi.Il Kuwait ha registrato finora 317 di coronavirus e ha approvato un progetto di legge che autorizza finanziamenti aggiuntivi per la somma di 500 milioni di dinari kuwaitiani (1,5 miliardi di dollari) a ministeri e agenzie statali per combattere l'impatto della pandemia. La Banca centrale ha ridotto il tasso di sconto all'1,5 percento dal 2,5 percento e sospeso le commissioni sui dispositivi per punti vendita e prelievi bancomat, oltre ad aumentare il limite per i pagamenti senza contatto a 25 dinari da 10 dinari. Le autorità hanno anche istituito un fondo da 10 milioni di dinari (31 milioni di dollari), finanziato dalle banche kuwaitiane, per combattere il coronavirus. (Res)